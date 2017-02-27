«Долой кухонное рабство!», «Бей по врагу культурной революции!», «Европа будет свободной!» и другие актуальные лозунги 100-летней давности

Сегодня в казанском «Штабе» отмечают День политконсультанта, приуроченный к 100-летию российской революции. Он проходит под общим названием «ДПК 2017: Вся власть советникам! 100 лет российской революции». Одним из мероприятий Дня политконсультанта в «Штабе» стала выставка агитационных плакатов «100 лет революции» из уникальной коллекции работ, созданных в первые годы советской власти такими знаменитыми мастерами, как Дмитрий Моор, Виктор Говорков и другими.
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