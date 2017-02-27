«Долой кухонное рабство!», «Бей по врагу культурной революции!», «Европа будет свободной!» и другие актуальные лозунги 100-летней давности

15:08, 27.02.2017 20 12
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в казанском «Штабе» отмечают День политконсультанта, приуроченный к 100-летию российской революции. Он проходит под общим названием «ДПК 2017: Вся власть советникам! 100 лет российской революции». Одним из мероприятий Дня политконсультанта в «Штабе» стала выставка агитационных плакатов «100 лет революции» из уникальной коллекции работ, созданных в первые годы советской власти такими знаменитыми мастерами, как Дмитрий Моор, Виктор Говорков и другими.

комментарии 12

комментарии

  • Анонимно 27 февр
    Классная выставка)
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    Анонимно 27 февр
    Да, надо посмотреть сходить.
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    Анонимно 27 февр
    Платный вход?
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    Анонимно 28 февр
    Выставка агитплакатов была однодневной, в рамках празднования Дня политконсультанта.
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  • Анонимно 27 февр
    Совком потянуло...
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    Анонимно 27 февр
    в том то и прикол.. что им тянет то уже.. тут как бе прямой намек
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  • Анонимно 27 февр
    Юмор от души))
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  • Анонимно 27 февр
    современным дизайнерам есть чему поучиться
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    Анонимно 27 февр
    вот именно
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  • Анонимно 27 февр
    люблю такой стиль
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  • Анонимно 27 февр
    Не могу на Ленина смотреть >:(
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  • Анонимно 28 февр
    отличная идея! С удовольствием сходил бы
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