«Долой кухонное рабство!», «Бей по врагу культурной революции!», «Европа будет свободной!» и другие актуальные лозунги 100-летней давности

Сегодня в казанском «Штабе» отмечают День политконсультанта, приуроченный к 100-летию российской революции. Он проходит под общим названием «ДПК 2017: Вся власть советникам! 100 лет российской революции». Одним из мероприятий Дня политконсультанта в «Штабе» стала выставка агитационных плакатов «100 лет революции» из уникальной коллекции работ, созданных в первые годы советской власти такими знаменитыми мастерами, как Дмитрий Моор, Виктор Говорков и другими.