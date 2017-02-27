​Парламентский час на «Казаньоргсинтезе»: члены Совфеда и депутаты Госдумы получили наказы от республики на 2017 год

Сегодня в Казани, на базе ПАО «Казаньоргсинтез» состоялась встреча председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина с членами Совета Федерации и депутатами Госдумы РФ, избранными от Татарстана, представителями профильных министерств и ведомств республики. Парламентарии обсудили вопросы привлечения средств федерального бюджета в экономику республики и участия Татарстана в федеральных целевых программах.
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