​Масленица в Горкинско-Ометьевском лесу: вальс на природе, катание на хаски и каждому по чучелку

19:35, 26.02.2017 29 2
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Горкинско-Ометьевском лесу прошел завершающий день празднования Масленицы. Чучело Масленицы изготовили в ходе праздника гости парка совместно с проектом «АрхиДети». Посетители также могли поиграть с аниматорами, поучаствовать в конкурсах, покататься на упряжках с хаски.

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 27 февр
    на всех фотка видна труба ТЭЦ, нюхать в этот парк чтобы нюхать выбросы?????
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    Анонимно 27 февр
    Это не ТЭЦ, а котельная.
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