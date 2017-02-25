​Тринадцатая, отчетная. Депутаты Казгордумы подвели итоги минувшего года

15:14, 25.02.2017 41
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Ратуше прошла отчетная XIII сессия Казанской городской Думы. В работе сессии принял участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. В повестке дня сессии значилось 13 вопросов: традиционные годовые отчеты мэрии, исполкома и их руководителей, а также внесение изменений в бюджет города, в прогнозный план приватизации, в карту зон градостроительных регламентов.

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