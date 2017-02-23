«Главное — чтобы костюмчик сидел!». 100 самых заметных галстуков по версии «Реального времени»

Подавляющее большинство мужчин — около 95 процентов — носят галстук. Хотя кто-то повязывает его ежедневно, а кто-то — лишь в торжественных случаях. В любом случае галстук — это не просто деталь костюма, а мода, стиль, дресс-код. Кстати, для многих мужчин галстук — обязательная часть формы или непременный атрибут сценического образа.
В канун мужского праздника защитников Отечества женская часть коллектива «Реального времени» предлагает вам оценить самые заметные и стильные галстуки, которые демонстрировали герои наших фоторепортажей.
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