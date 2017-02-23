«Главное — чтобы костюмчик сидел!». 100 самых заметных галстуков по версии «Реального времени»

07:00, 23.02.2017 100 16
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Подавляющее большинство мужчин — около 95 процентов — носят галстук. Хотя кто-то повязывает его ежедневно, а кто-то — лишь в торжественных случаях. В любом случае галстук — это не просто деталь костюма, а мода, стиль, дресс-код. Кстати, для многих мужчин галстук — обязательная часть формы или непременный атрибут сценического образа.

В канун мужского праздника защитников Отечества женская часть коллектива «Реального времени» предлагает вам оценить самые заметные и стильные галстуки, которые демонстрировали герои наших фоторепортажей.

комментарии 16

комментарии

  • Анонимно 23 февр
    Вот бы с носками такую же подборку))
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    Анонимно 23 февр
    кстати, да) вот иногда видно четко носки в ромбик, предательски выглядывающие между стильных ботинок и идеально выглаженным брюк со стрелками)
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  • Анонимно 23 февр
    какие все стиляги, оказывается)
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  • Анонимно 23 февр
    Креативно мыслите :)
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  • Анонимно 23 февр
    с полосками не нравятся галстуки почему-то
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  • Анонимно 23 февр
    Оригинально придумали с подбором фоток! плюсую
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  • Анонимно 23 февр
    на 29й фотке вот так смелый галстучек))
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  • Анонимно 23 февр
    «Главное — чтобы костюмчик сидел!» - откуда эта фраза?)
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  • Анонимно 23 февр
    Денис Мацуев с бабочкой, а не галстуком)
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  • Анонимно 23 февр
    на 54 фотографии девушка в шоке от стильного атрибута?) смотрит так прямо на галстук))
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  • Анонимно 23 февр
    больше всех понравились чёрные галстуки - которые с формой, и тонкий однотонный галстук Медведева!
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  • Анонимно 23 февр
    Кстати, по тому. как завязан галстук можно определить, любит ли его мужчина носить или делает это по необходимости. Пришла к выводу, что большинство не любит.
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  • Анонимно 23 февр
    стильный узор "огурец" всегда в моде) оч нравится
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  • Анонимно 23 февр
    стильный узор "огурец" всегда в моде) оч нравится
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  • Анонимно 23 февр
    я бы поостерегся от галстука цвета "вырви глаз"
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  • Анонимно 23 февр
    какие красивые у нас мужчины! с праздником вас!!
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