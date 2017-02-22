Бик тәмле! Как молодые кулинары накормили жюри «изюминками» татарской кухни

19:30, 22.02.2017 30 2
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в ресторане «Тәмле булсын» прошел конкурс среди молодых талантов в области поварского и кулинарного дела «Татар гаиләсе». Организатором конкурса выступила Международная ассоциация национальной татарской культуры и кухни.

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 23 февр
    Карарга тэмлэ булды, рэхмэт!
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  • Анонимно 23 февр
    А мятрюшка чае иде ме?
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