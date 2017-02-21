Спасательный батут и операция «Эвакуация»: как в музыкальной школе №2 Казани с «пожаром» боролись

12:27, 21.02.2017 27 9
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в детской музыкальной школе №2 Казани прошло показательное учебно-тренировочное занятие по эвакуации персонала и посетителей при возникновении пожара в здании школы.

комментарии 9

комментарии

  • Анонимно 21 февр
    почаще проводите такие учения
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    Анонимно 21 февр
    зачем? стресс для детей, учителей, родителей детей и сотрудников пожарки, еще и траты денежные
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  • Анонимно 21 февр
    парты и рояль на сцене...
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  • Анонимно 21 февр
    Почему выбрали именно эту музыкальную школу?
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  • Анонимно 21 февр
    не чучело надо было на батут бросать, а живого человека, раз так все реалистично устроили
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    Анонимно 21 февр
    слишком опасно
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  • Анонимно 21 февр
    Какое же все древнее в этой школе! На полы смотреть больно! Стулья - мрак! Капремонт там не помешал бы!
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    Анонимно 22 февр
    такие учреждения прибыли не приносят, соответственно, инвесторам неинтересны. а меценаты... меценатами родители выступают по мере сил. Всё лучшее - детям.
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  • Анонимно 21 февр
    долго это длилось?
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