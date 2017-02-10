​Семейная этнография Рафаэля Халитова. В Музее истории государственности Татарстана экспонируются частные коллекции

21:02, 10.02.2017 29 1
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Музее истории государственности Татарстана стартовал проект «Коллекция моей семьи». На первой выставке проекта, который будет знакомить казанцев и гостей столицы со старинными реликвиями, хранящимися у частных коллекционеров, представлено семейное собрание Рафаэля Халитова – это наследие нескольких поколений его предков: монеты, рукописи, предметы национального костюма, ювелирные украшения и ткани периода XVII-XX веков.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11 февр
    Редчайшая коллекция. Ведь почти ничего не осталось от татар 17 века. Надо бы только атрибутировать все это. Судя по происхождению коллекционера, это богатство принадлежало роду Яушевых, которые полтора столетия являлись негласными властителями казанского края.
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