​Семейная этнография Рафаэля Халитова. В Музее истории государственности Татарстана экспонируются частные коллекции

Сегодня в Музее истории государственности Татарстана стартовал проект «Коллекция моей семьи». На первой выставке проекта, который будет знакомить казанцев и гостей столицы со старинными реликвиями, хранящимися у частных коллекционеров, представлено семейное собрание Рафаэля Халитова – это наследие нескольких поколений его предков: монеты, рукописи, предметы национального костюма, ювелирные украшения и ткани периода XVII-XX веков.
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