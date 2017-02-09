«Соты» поликарбоната, дегустация «птичьих» деликатесов и победный бросок для президента. Два «производственных» министерства Татарстана подвели итоги года

18:10, 09.02.2017 54 1
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в КСК КФУ «УНИКС» прошло совместном заседание итоговых коллегий Минэкономики и Минпромторга РТ. В заседании, которое было посвящено теме «Инновационное развитие предприятий — основа повышения конкурентоспособности экономики Республики Татарстан», принял участие президент РТ Рустам Минниханов. В холле «УНИКСа» участникам мероприятия представили выставку промышленных предприятий.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09 февр
    Статистический ДССК-2012 это "сильно".
    Но и эмульсионный СКС-30 тоже "неплох".
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