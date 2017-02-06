Невероятные приключения швейцарца в России: в Нацмузее РТ открылась уникальная фотовыставка

Сегодня в Национальном музее Татарстана открылась уникальная фотовыставка работ журналиста и мецената, художника и деятеля культуры Леонара Джанадды. В качестве репортера газеты L'Illustré составе Швейцарской делегации в 1957 году он принимал участие в VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве. Фотографии, сделанные Леонаром Джанаддой в 1957 году, рассказывают, как об официальных моментах фестивальной программы, так и оборотной стороне «советской идиллии».
Экспозицию дополнили комплексы подлинных материалов участников молодежного праздника от Татарстана, предметы из частных коллекций и сувенирная продукция, выпущенная к всемирным фестивалям молодежи и студентов с 1947 по 1985 гг.
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