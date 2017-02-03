На штурм Кубка с лестницей наперевес: в Казани стартовали соревнования по пожарно-прикладному спорту

Сегодня в Казани в спортивном манеже Главного управления МЧС России по Республике Татарстан стартовали XIII Всероссийские соревнования на Кубок премьер-министра РТ по пожарно-прикладному спорту. Розыгрыш Кубка включает в себя состязания в двух видах – преодоление 100-метровой полосы с препятствиями и подъем по штурмовой лестнице. В открытии соревнований принял участие президент РТ Рустам Минниханов.
Также сегодня состоялось заседание итоговой коллегии министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ.
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