На штурм Кубка с лестницей наперевес: в Казани стартовали соревнования по пожарно-прикладному спорту

Сегодня в Казани в спортивном манеже Главного управления МЧС России по Республике Татарстан стартовали XIII Всероссийские соревнования на Кубок премьер-министра РТ по пожарно-прикладному спорту. Розыгрыш Кубка включает в себя состязания в двух видах – преодоление 100-метровой полосы с препятствиями и подъем по штурмовой лестнице. В открытии соревнований принял участие президент РТ Рустам Минниханов.

Также сегодня состоялось заседание итоговой коллегии министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ.



