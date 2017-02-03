На штурм Кубка с лестницей наперевес: в Казани стартовали соревнования по пожарно-прикладному спорту

17:56, 03.02.2017 33 1
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Казани в спортивном манеже Главного управления МЧС России по Республике Татарстан стартовали XIII Всероссийские соревнования на Кубок премьер-министра РТ по пожарно-прикладному спорту. Розыгрыш Кубка включает в себя состязания в двух видах – преодоление 100-метровой полосы с препятствиями и подъем по штурмовой лестнице. В открытии соревнований принял участие президент РТ Рустам Минниханов.

Также сегодня состоялось заседание итоговой коллегии министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ.


комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 04 февр
    Вот как здорово в Татарстане, даже Президент республики Рустам Минниханов был на открытии! Молодец!
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