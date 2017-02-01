Массаж сердца и другие навыки: как казанских педагогов обучали оказанию первой помощи

16:02, 01.02.2017 21
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Оказанию первой помощи учили сегодня казанских учителей. Занятие прошло в Симуляционном центре Образовательного центра высоких медицинских технологий, где педагоги могли отработать полученные знания на практике на самых современных симуляторах-манекенах.

Обучение татарстанских педагогов стартовало в январе 2017 года, до конца года в рамках проекта «Иминлек» планируется обучить более 18,5 тысячи учителей.

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