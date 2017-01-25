​«Звезды из завтра» — на большой сцене уже сегодня. Рустем Абязов представляет юных казанских музыкантов

Сегодня вечером в БКЗ им.Сайдашева оркестр La Primavera и маэстро Рустем Абязов дадут концерт с участием юных казанских музыкантов. Проекту «Звезды из завтра» уже три года, за это время в нем приняли участие более 200 одаренных ребят из музыкальных школ и детских творческих коллективов.



Фотокорреспондент «Реального времени» побывал на заключительной части генеральной репетиции и увидел юных артистов «за кулисами».