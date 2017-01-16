Новое лицо «петербургского модерна»: как в казанском «Эрмитаже» обновляют выставку светской моды

В Центре «Эрмитаж-Казань» проходит обновление экспозиции выставки «Петербургский модерн. Стиль и светская мода. 1890 – 1910-е годы». На выставке представлена 21 фотография конца XIX – начала XX века: это женские, мужские и семейные портреты, все они будут заменены в связи с техническими условиями хранения офортов и фотографий. Замены требуют и графические работы французского художника Поля Сезара Элле (1859-1827).
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