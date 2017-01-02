И снова 3D-mapping: новогодние превращения Казанского кремля

07:00, 02.01.2017 12 4
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Казани пройдет последний показ новогоднего 3D-mapping-шоу. С 18 до 22 часов вы можете наблюдать удивительные метаморфозы, происходящие со Спасской башней Казанского кремля. Для зрителей приготовлены два сюжетных анимационных представления: «Чемоданная Love Story» и «Сон в новогоднюю ночь», каждое примерно по 40 минут. На площадке будет работать кисс-камера, обращенная к зрителям. Любой человек, попавший в ее объектив, в прямом эфире окажется на фасаде здания и станет частью шоу.

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