И снова 3D-mapping: новогодние превращения Казанского кремля

Сегодня в Казани пройдет последний показ новогоднего 3D-mapping-шоу. С 18 до 22 часов вы можете наблюдать удивительные метаморфозы, происходящие со Спасской башней Казанского кремля. Для зрителей приготовлены два сюжетных анимационных представления: «Чемоданная Love Story» и «Сон в новогоднюю ночь», каждое примерно по 40 минут. На площадке будет работать кисс-камера, обращенная к зрителям. Любой человек, попавший в ее объектив, в прямом эфире окажется на фасаде здания и станет частью шоу.