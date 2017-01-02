И снова 3D-mapping: новогодние превращения Казанского кремля

Сегодня в Казани пройдет последний показ новогоднего 3D-mapping-шоу. С 18 до 22 часов вы можете наблюдать удивительные метаморфозы, происходящие со Спасской башней Казанского кремля. Для зрителей приготовлены два сюжетных анимационных представления: «Чемоданная Love Story» и «Сон в новогоднюю ночь», каждое примерно по 40 минут. На площадке будет работать кисс-камера, обращенная к зрителям. Любой человек, попавший в ее объектив, в прямом эфире окажется на фасаде здания и станет частью шоу.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии