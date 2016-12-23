Стрельба из арбалета, чай из самовара и соревнования по прыжкам в мешках: как зимний Свияжск встречает гостей

21:16, 23.12.2016 28
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  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов

Посетить Свияжск стоит всем любителям активного отдыха. Что предлагает остров-град гостям, смогли сегодня увидеть журналисты во время пресс-тура.

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