​Уроки прекрасного от Врежа Киракосяна: автопортрет на палитре, яркие краски лета и зима в горах

15:11, 21.12.2016 26
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Казани открылась выставка работ Врежа Киракосяна. К открытию художник провел экспресс-мастер-класс для посетителей.

Родившись в Ереване в неблагополучной семье пятым ребенком и став инвалидом в младенчестве, Вреж никогда, нигде и ничему не учился. 4 года назад в его жизни начались позитивные перемены: обретение семьи, рождение дочери, издание автобиографической повести "Душа моя в стиле ню" (которая вошла в лонг-лист "Русской премии-2014"), более десятка персональных выставок.

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