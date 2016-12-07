Шедевры металлообработки на «Казанской ярмарке»: фрезерование по черепу торсу, «прессованная» Эйфелева башня и сувенирный канализационный люк

16:22, 07.12.2016 31 1
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня на территории ВЦ «Казанская ярмарка» открылись XVI международная выставка «Машиностроение. Металлообработка. Казань» и XI специализированная выставка «Technoсварка».

На них представлены 166 предприятий из 20 регионов Российской Федерации, представлена продукция 14 стран со всего мира.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08 дек
    Работа с метталом это сила.
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