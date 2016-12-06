Ковшом и лопатой. Как казанские коммунальщики пытаются справиться со снегопадом

Сегодня ночью в Татарстан пришел активный циклон из Скандинавии, принесший с собой сильный снегопад. Сейчас коммунальные службы в усиленном режиме расчищают дороги от снега, а Госавтоинспекция рекомендует водителям не выезжать за пределы Казани, а по городу передвигаться на общественном транспорте. Как убедился фотокорреспондент «Реального времени», даже в центре города борьба со снегом идет с переменным успехом.
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