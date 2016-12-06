Ковшом и лопатой. Как казанские коммунальщики пытаются справиться со снегопадом

14:14, 06.12.2016 14 7
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня ночью в Татарстан пришел активный циклон из Скандинавии, принесший с собой сильный снегопад. Сейчас коммунальные службы в усиленном режиме расчищают дороги от снега, а Госавтоинспекция рекомендует водителям не выезжать за пределы Казани, а по городу передвигаться на общественном транспорте. Как убедился фотокорреспондент «Реального времени», даже в центре города борьба со снегом идет с переменным успехом.

комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 06 дек
    общественный транспорт очень долго едет, и ждать долго и холодно
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    Анонимно 06 дек
    метро!
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    Анонимно 06 дек
    в Кировский! )
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    Анонимно 07 дек
    Метро далеко не всегда выход. Попробуйте, например, от станции метро Аметьево дойти пешком до Казанской ярмарки. Автобусы ходят отвратительно - чуть что не так с погодой, снег пошел или дождь полил, то ждать можно долго, приходят битком набитые, да и кондукторы так и не научились быть обходительными, считая себя в салоне чуть ли не богами, а не обслуживающим персоналом.
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  • Анонимно 06 дек
    с голубями классные фотки :-)
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  • Анонимно 06 дек
    заметелило нас))
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  • Анонимно 06 дек
    бедные, навалилось им работы
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