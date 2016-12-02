Километр на коньках с ветерком: Кремлевская набережная открыла зимний сезон

Сегодня на Кремлевской набережной открылся зимний сезон. Вновь, как и в прошлом году, здесь залили самый длинный в Европе - 1 километр - каток на искусственном покрытии. На открытии гостей радовали развлекательной программой, конкурсами с подарками и показательными выступлениями фигуристов.