Километр на коньках с ветерком: Кремлевская набережная открыла зимний сезон

Сегодня на Кремлевской набережной открылся зимний сезон. Вновь, как и в прошлом году, здесь залили самый длинный в Европе - 1 километр - каток на искусственном покрытии. На открытии гостей радовали развлекательной программой, конкурсами с подарками и показательными выступлениями фигуристов.
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