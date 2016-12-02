Километр на коньках с ветерком: Кремлевская набережная открыла зимний сезон

21:24, 02.12.2016 27 1
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  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов

Сегодня на Кремлевской набережной открылся зимний сезон. Вновь, как и в прошлом году, здесь залили самый длинный в Европе - 1 километр - каток на искусственном покрытии. На открытии гостей радовали развлекательной программой, конкурсами с подарками и показательными выступлениями фигуристов.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 02 дек
    Почему платный каток в этом году? Мы возражаем, денег нет.
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