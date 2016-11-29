Казанские чуваши отметили «Кер сари»

21:41, 29.11.2016 24 2
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

В Молодежном центре «Ак Барс» в Казани чуваши Татарстана сегодня отметят национальный праздник урожая «Кер сари», знаменующий окончание земледельческих работ в поле и обмолота зерна.

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 30 нояб
    Костюмы красивые. Интересно, а чем отличались национальные костюмы чувашей - богатых/бедных, городских/деревенских?
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  • Анонимно 30 нояб
    С праздником Вас,соседи!!!
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