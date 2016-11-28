«Казанские сокровища», новая версия: ансамбль танца KAZAN представляет премьеру масштабного шоу

В течение двух дней в Татарском государственном академическом театре имени Г. Камала проходит премьера танцевального шоу «Казанские сокровища» в исполнении ансамбля танца KAZAN. В постановке задействовано более 50 артистов, сшито около 500 костюмов. Шоу построено на исторических материалах о традициях и обрядах татарского народа истоках в сочетании с современными техническими эффектами в видео и музыке.
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