​#НЕМОВКЛАСС опять в Казани: олимпийские чемпионы поделились опытом с тремя сотнями юных татарстанцев

Сегодня в казанском Центре гимнастики прошел открытый мастер-класс четырехкратного олимпийского чемпиона Алексея Немова. Вместе с ним в столицу Татарстана приехали олимпийские чемпионы Николай Крюков, Елена Замолодчикова, Светлана Хоркина и Елена Шевченко. В Казань команда Немова приезжает уже во второй раз – впервые спортсмены побывали в городе с мастер-классом год назад. Участие в мастер-классе приняли более 300 юных гимнастов со всего Татарстана.



Видео Камиля Исмаилова