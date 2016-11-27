​#НЕМОВКЛАСС опять в Казани: олимпийские чемпионы поделились опытом с тремя сотнями юных татарстанцев

Сегодня в казанском Центре гимнастики прошел открытый мастер-класс четырехкратного олимпийского чемпиона Алексея Немова. Вместе с ним в столицу Татарстана приехали олимпийские чемпионы Николай Крюков, Елена Замолодчикова, Светлана Хоркина и Елена Шевченко. В Казань команда Немова приезжает уже во второй раз – впервые спортсмены побывали в городе с мастер-классом год назад. Участие в мастер-классе приняли более 300 юных гимнастов со всего Татарстана.
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