Четвертьвековой юбилей Тюлячинского района: новая школа, перспективный промпарк и поздравления от президента

Сегодня в Тюлячах проходят праздничные мероприятия, посвященные 25-летию района. В них принял участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. В деревне Большие Тюлячи состоялось открытие новой начальной школы, рассчитанной на 15 человек и построенной по федеральной целевой программе по развитию сельских территорий.
В поселке Узяк распахнул двери новый Дом культуры на 200 мест, совместивший в себе клуб и сельскую библиотеку.
В промпарке «Тюлячи» президенту продемонстрировали работу компаний-резидентов. Сегодня на территории промпарка действует 10 полноценных производств, еще два предприятия откроются в ближайшее время.
Завершились торжества в Доме культуры в с.Тюлячи. Рустам Минниханов поздравил жителей района и вручил государственные награды наиболее отличившимся тюлячинцам.
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