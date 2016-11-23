Анализаторы, водоочистители и техника для эконадзора: в Казани открылась выставка «Чистая вода»

Сегодня на площадке ВЦ «Казанская ярмарка» состоялось открытие VII специализированной выставки и конгресса «Чистая вода. Казань». В церемонии открытия приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, врио руководителя Федерального агентства водных ресурсов Вадим Никаноров, руководитель Нижне-Волжского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Анатолий Быков и другие.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым