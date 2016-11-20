От Татарстана до Москвы: уроженцы республики рассказали молодежи о секретах успешной карьеры

13:42, 20.11.2016 33
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  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин

19 ноября состоялся II Московский молодежный форум «Мост Москва – Татарстан», организованный постоянным полномочным представительством РТ в РФ. В мероприятии приняли участие известные уроженцы Республики Татарстан и представители татарского народа, добившиеся большие успехов.

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