Пластика, настроение и немножко реквизита: как Георгий Ковтун с Госансамблем РТ готовит предновогоднюю премьеру

14:30, 09.11.2016 51 7
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня казанских журналистов пригласили на открытую репетицию нового спектакля Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан «Священные сады» («Изге бакча») на музыку Радика Салимова. Над постановкой, премьера которой состоится 12 декабря на сцене Театра оперы и балета, работает режиссер и балетмейстер Георгий Ковтун.

На репетиции побывал фотокорреспондент «Реального времени».

комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 09 нояб
    Какая энергетика! Где когда посмотреть можно будет???
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  • Анонимно 09 нояб
    А.. На сцене оперного, извините не прочитал сразу.....
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  • Анонимно 09 нояб
    здорово побывать на репетиции, увидеть, как все создается, строится
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  • Анонимно 09 нояб
    творческий процесс супер!)
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  • Анонимно 09 нояб
    Мимика у всех шикарная
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  • Анонимно 09 нояб
    С подушками фото класс!!!
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  • Анонимно 09 нояб
    Фото с подушками супер
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