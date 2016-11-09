Не дать – не взять! В «Корстоне» обсуждают вопросы противодействия коррупции в России

13:49, 09.11.2016 63 1
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в казанском ГТРК «Корстон» начала работу научно-практическая конференция по актуальным вопросам противодействия коррупции. В ее работе принимает участие президент Татарстана Рустам Минниханов. Гостями и участниками стали руков одители и представители госорганов 56 российских регионов.

Для гостей конференции подготовлена тематическая выставка, где представлены самые различные экспонаты - от чистых по составу продуктов до спецоборудования. На выставке размещена интерактивная карта, где магнитиками отмечаются территории, свободные от коррупции.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10 нояб
    Селфи на 55 фотке впечатляет.
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