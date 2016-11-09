Не дать – не взять! В «Корстоне» обсуждают вопросы противодействия коррупции в России

Сегодня в казанском ГТРК «Корстон» начала работу научно-практическая конференция по актуальным вопросам противодействия коррупции. В ее работе принимает участие президент Татарстана Рустам Минниханов. Гостями и участниками стали руков одители и представители госорганов 56 российских регионов.

Для гостей конференции подготовлена тематическая выставка, где представлены самые различные экспонаты - от чистых по составу продуктов до спецоборудования. На выставке размещена интерактивная карта, где магнитиками отмечаются территории, свободные от коррупции.