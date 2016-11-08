«Ты — предприниматель»: в «Пирамиде» назвали имена лучших молодых бизнесменов Татарстана

15:57, 08.11.2016 30 3
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в «Пирамиде» назвали имена победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России – 2016». Конкурсный отбор проектов проводился в Казани, Набережных Челнах и Чистополе. В ходе конкурсного отбора участники, молодые предприниматели Татарстана, представили бизнес-проекты в различных номинациях и получили экспертную оценку жюри. Победители регионального этапа представят Республику Татарстан в Москве на Всероссийском этапе конкурса молодых предпринимателей.

комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 09 нояб
    министерство экономики очередное отмывание денег замутило, все эти конкурсы профанация, одни и те же лица, номинанты, победители.
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  • Анонимно 09 нояб
    Нельзя злиться. Министерство дает молодым возможность проявить себя!
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  • Анонимно 09 нояб
    Добавьте свое лицо-попробуйте!
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