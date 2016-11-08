«Ты — предприниматель»: в «Пирамиде» назвали имена лучших молодых бизнесменов Татарстана

Сегодня в «Пирамиде» назвали имена победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России – 2016». Конкурсный отбор проектов проводился в Казани, Набережных Челнах и Чистополе. В ходе конкурсного отбора участники, молодые предприниматели Татарстана, представили бизнес-проекты в различных номинациях и получили экспертную оценку жюри. Победители регионального этапа представят Республику Татарстан в Москве на Всероссийском этапе конкурса молодых предпринимателей.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии