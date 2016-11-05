«Зиланткон-2016», бал «Игра престолов»: мать драконов, Джон Сноу и правитель Семи Королевств на паркете ДК им.Ленина

21:34, 05.11.2016 50 4
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня на «Зилантконе» состоялся главный бал по мотивам сериала "Игра престолов". Дресс-код у балов конвента традиционно свободный. Но на главном из них можно приодеться и в фэнтезийный костюм. Для тех, кто не силен в танцах, на фестивале прошли мастер-классы по обучению средневековым па.

комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 06 нояб
    сколько труда
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  • Анонимно 06 нояб
    Вот так сидишь в офисе и не подозреваешь что у твоих коллег в голове может происходить
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  • Анонимно 07 нояб
    Вот так сидишь в офисе и жизнь проходит мимо ...
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  • Анонимно 07 нояб
    Молодцы! Красивое зрелище, красивые костюмы. а самое главное- творческий порыв. Это вам не тупое времяпровождение.
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