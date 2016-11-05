«Зиланткон-2016», бал «Игра престолов»: мать драконов, Джон Сноу и правитель Семи Королевств на паркете ДК им.Ленина

Сегодня на «Зилантконе» состоялся главный бал по мотивам сериала "Игра престолов". Дресс-код у балов конвента традиционно свободный. Но на главном из них можно приодеться и в фэнтезийный костюм. Для тех, кто не силен в танцах, на фестивале прошли мастер-классы по обучению средневековым па.
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