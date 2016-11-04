«Мы едины»: флаги на Кремлевской набережной, концерт на фоне снегопада и селфи с президентом

Сегодня на Кремлевской набережной в Казани состоялся митинг-концерт, посвященный Дню народного единства. В нем приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, руководители республиканских министерств и ведомств, представители общественных организаций.
По информации МВД по РТ, торжественное мероприятие посетили 7,5 тыс. человек.
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