«Мы едины»: флаги на Кремлевской набережной, концерт на фоне снегопада и селфи с президентом

16:34, 04.11.2016 46 6
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  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов

Сегодня на Кремлевской набережной в Казани состоялся митинг-концерт, посвященный Дню народного единства. В нем приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, руководители республиканских министерств и ведомств, представители общественных организаций.

По информации МВД по РТ, торжественное мероприятие посетили 7,5 тыс. человек.

комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 04 нояб
    Двойной праздник
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  • Анонимно 04 нояб
    Митинг в такую погоду?
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    Анонимно 04 нояб
    Да нормальная погода, просто кому надо ходить на митинги, да еще по пятницам)
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  • Анонимно 04 нояб
    Кучка замерзших студентов стоящих на митинге за зачет.
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  • Анонимно 04 нояб
    У половины студентов на лицах написано, а что я тут делаю. А точно зачет поставят?))
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  • Анонимно 05 нояб
    Только кто с кем един? Олигарх А. покупающий очередную яхту за ярд? Полковник З. хранящий 8 ярдов? Квартира чиновника несостоявшегося окопника Р. за пол-ярда? Пенсия тети Маши 10 000 руб.? Зарплата фуражом и маслом в 8000 руб. у скотника дяди Васи?
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