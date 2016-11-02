«Между Волгой и Уралом»: в Казани открылась выставка картин Рустема Хузина

21:31, 02.11.2016 36 6
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  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов

Сегодня в Картинной галерее Выставочного центра «Казанская ярмарка» живописец, график Рустем Хузин провел презентацию своей персональной выставки «Между Волгой и Уралом».

комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 02 нояб
    Рустем - пожалуй, самый лучший художник. И очень скромный, за званиями не гонится.
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  • Анонимно 03 нояб
    а ваш фотограф тоже художник, фото супер!
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  • Анонимно 03 нояб
    Кто этот волшебный хиппи на 33 фотке?)
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  • Анонимно 03 нояб
    мастер состоялся, и исторические фантазии тоже удаются...
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    Анонимно 04 нояб
    Рустем консультируется с историками и ответственно относится к работе.
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  • Анонимно 03 нояб
    долго будет работать?
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