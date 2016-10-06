​Театр Камала представляет: «Воспоминания о будущем» в двух частях от Карима Тинчурина и Георгия Цхвиравы

8 октября в театре имени Камала состоится премьера спектакля по пьесе Карима Тинчурина "Без ветрил". Фотокорреспондент "Реального времени" побывал на одном из последних предпремьерных прогонов.
Классик татарской драматургии создал пьесу в 1926 году в жанре сатирической комедии, но сегодня она обретает трагические и философские черты. Речь в спектакле, получившем подзаголовок "Воспоминания о будущем", идет о выборе татарской нацией своего пути в преддверии революции и сразу после нее. Режиссер - Георгий Цхвирава.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии