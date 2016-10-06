​Театр Камала представляет: «Воспоминания о будущем» в двух частях от Карима Тинчурина и Георгия Цхвиравы

8 октября в театре имени Камала состоится премьера спектакля по пьесе Карима Тинчурина "Без ветрил". Фотокорреспондент "Реального времени" побывал на одном из последних предпремьерных прогонов.



Классик татарской драматургии создал пьесу в 1926 году в жанре сатирической комедии, но сегодня она обретает трагические и философские черты. Речь в спектакле, получившем подзаголовок "Воспоминания о будущем", идет о выборе татарской нацией своего пути в преддверии революции и сразу после нее. Режиссер - Георгий Цхвирава.