​Театр Камала представляет: «Воспоминания о будущем» в двух частях от Карима Тинчурина и Георгия Цхвиравы

22:41, 06.10.2016 34 5
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

8 октября в театре имени Камала состоится премьера спектакля по пьесе Карима Тинчурина "Без ветрил". Фотокорреспондент "Реального времени" побывал на одном из последних предпремьерных прогонов.

Классик татарской драматургии создал пьесу в 1926 году в жанре сатирической комедии, но сегодня она обретает трагические и философские черты. Речь в спектакле, получившем подзаголовок "Воспоминания о будущем", идет о выборе татарской нацией своего пути в преддверии революции и сразу после нее. Режиссер - Георгий Цхвирава.

комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 07 окт
    Эйе,татарлар узлэре килэчэге турында уйланмагач грузин"кардэшлэребез "ярдэмгэ килэ. Аяныч))
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  • Анонимно 07 окт
    Болай сойкемле кеше Кикабидзега охшаган
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  • Анонимно 07 окт
    я пойду
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  • Анонимно 07 окт
    Люблю Цхвираву
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