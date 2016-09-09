​Прилетит полицейский в голубом вертолете: продукция КВЗ на форуме «Армия-2016»

17:11, 09.09.2016 20
"Армия" - одна из крупнейших российских военных выставок. Международный военно-технический форум проходит в Подмосковье уже второй раз. "Армия-2016" принимает гостей с 6 по 11 сентября в конгрессно-выставочном центре «Патриот» (Кубинка, Московская область). Холдинг «Вертолеты России», в состав которого входит и Казанский вертолетный завод, представил на форуме сразу несколько новинок. На стенде холдинга - модели боевых вертолетов Ми-28НЭ, Ка-52К и транспортного Ми-26Т2. Впервые экспортные поставки вертолетов КВЗ начал в сентябре 1956 года. Сейчас различными комбинациями вертолетов Ми-4, Ми-8, Ми-14 и Ми-17 пользуются около 80 стран. На форуме «Армия-2016» холдинг «Вертолеты России» представил первый прототип вертолета Ми-8МТВ-5 из семейства Ми-8/17 с гиростабилизированной оптико-электронной системой (ГОЭС). Эти системы позволяют использовать вертолет для решения различных задач: с их помощью можно осуществлять экологический мониторинг, поисково-спасательные и полицейские операции. Благодаря тепловизору обнаружить и распознать объекты можно в широком диапазоне углов обзора независимо от времени суток, даже при сильной качке и вибрации носителя. На сегодняшний день вертолеты семейства Ми-8МТВ-5 эксплуатируются более чем в 100 странах мира. В широком ряду модификаций транспортные, пассажирские, спасательные, десантно-транспортные вертолеты и множество других. Уже почти 10 лет КВЗ обладает сертификатом разработчика вертолетной техники: сегодня в серийном производстве находится легкий двухдвигательный вертолет «Ансат». Полицейский «Ансат» разработан с учетом потребностей российских силовых ведомств. Он оснащен специальными платформами для транспортировки группы спецназа, а также фермой для десантирования с применением устройств скоростного спуска, которую можно сбросить в случае экстренной необходимости. Вертолет также оборудован громкоговорящим устройством и прожектором, который наряду с оптико-электронной системой позволяет обнаруживать и распознавать объекты и цели.
1/20
  • "Армия" - одна из крупнейших российских военных выставок.
    Татьяна Мицук
  • Международный военно-технический форум проходит в Подмосковье уже второй раз.
    Татьяна Мицук
  • "Армия-2016" принимает гостей с 6 по 11 сентября в конгрессно-выставочном центре «Патриот» (Кубинка, Московская область).
    Татьяна Мицук
  • Татьяна Мицук
  • Холдинг «Вертолеты России», в состав которого входит и Казанский вертолетный завод, представил на форуме сразу несколько новинок.
    Татьяна Мицук
  • Татьяна Мицук
  • На стенде холдинга - модели боевых вертолетов Ми-28НЭ, Ка-52К и транспортного Ми-26Т2.
    Татьяна Мицук
  • Татьяна Мицук
  • Татьяна Мицук
  • Татьяна Мицук
  • Впервые экспортные поставки вертолетов КВЗ начал в сентябре 1956 года. Сейчас различными комбинациями вертолетов Ми-4, Ми-8, Ми-14 и Ми-17 пользуются около 80 стран.
    Татьяна Мицук
  • Татьяна Мицук
  • На форуме «Армия-2016» холдинг «Вертолеты России» представил первый прототип вертолета Ми-8МТВ-5 из семейства Ми-8/17 с гиростабилизированной оптико-электронной системой (ГОЭС).
    Татьяна Мицук
  • Эти системы позволяют использовать вертолет для решения различных задач: с их помощью можно осуществлять экологический мониторинг, поисково-спасательные и полицейские операции.
    Татьяна Мицук
  • Благодаря тепловизору обнаружить и распознать объекты можно в широком диапазоне углов обзора независимо от времени суток, даже при сильной качке и вибрации носителя.
    Татьяна Мицук
  • Татьяна Мицук
  • На сегодняшний день вертолеты семейства Ми-8МТВ-5 эксплуатируются более чем в 100 странах мира. В широком ряду модификаций транспортные, пассажирские, спасательные, десантно-транспортные вертолеты и множество других.
    Татьяна Мицук
  • Уже почти 10 лет КВЗ обладает сертификатом разработчика вертолетной техники: сегодня в серийном производстве находится легкий двухдвигательный вертолет «Ансат». Полицейский «Ансат» разработан с учетом потребностей российских силовых ведомств.
    Татьяна Мицук
  • Он оснащен специальными платформами для транспортировки группы спецназа, а также фермой для десантирования с применением устройств скоростного спуска, которую можно сбросить в случае экстренной необходимости.
    Татьяна Мицук
  • Вертолет также оборудован громкоговорящим устройством и прожектором, который наряду с оптико-электронной системой позволяет обнаруживать и распознавать объекты и цели.
    Татьяна Мицук

В подмосковной Кубинке в эти дни проходит международный военно-технический форум «Армия-2016». В насыщенной демонстрационной программе представлено много техники, производящейся в Республике Татарстан. В том числе – вертолеты производства Казанского вертолетного завода.

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи