Зенитные комплексы, атака с воздуха и наведение мостов: на форуме «Армия-2016» прошла демонстрация военной техники

Масштабный динамический показ вооружения, военной и специальной техники с демонстрацией их огневых и ходовых возможностей прошел во второй день работы Международного военно-технического форума «Армия-2016» в подмосковной Кубинке.

Международный военно-технический форум «Армия-2016» проходит в Конгрессно-выставочном центре военно-патриотического парка «Патриот» с 6 по 11 сентября. С 6 по 9 сентября деловая программа, которая включает более 100 мероприятий, рассчитана на участников форума, а 10 и 11 сентября выставку смогут посетить все желающие.

