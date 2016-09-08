Зенитные комплексы, атака с воздуха и наведение мостов: на форуме «Армия-2016» прошла демонстрация военной техники

13:56, 08.09.2016 51 9
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  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин
  • Руслан Давлетшин

Масштабный динамический показ вооружения, военной и специальной техники с демонстрацией их огневых и ходовых возможностей прошел во второй день работы Международного военно-технического форума «Армия-2016» в подмосковной Кубинке.

Международный военно-технический форум «Армия-2016» проходит в Конгрессно-выставочном центре военно-патриотического парка «Патриот» с 6 по 11 сентября. С 6 по 9 сентября деловая программа, которая включает более 100 мероприятий, рассчитана на участников форума, а 10 и 11 сентября выставку смогут посетить все желающие.

комментарии 9

комментарии

  • Анонимно 08 сент
    Устрашающее зрелище
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  • Анонимно 08 сент
    Красивые кадры
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  • Анонимно 08 сент
    11 сеетября пойду
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  • Анонимно 08 сент
    Дымище какой, на войну прямо похоже
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  • Анонимно 08 сент
    а внутрь танка можно будет заглянуть?
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    Анонимно 08 сент
    Не во все
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  • Анонимно 08 сент
    На 22-м и 23-м снимках кореша) Мостостроители-инженеры!
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  • Анонимно 08 сент
    гордость берет за нашу армию!!!! особенно понравилась маленькая машинка с двумя пехотинцами)))
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  • Анонимно 08 сент
    Фотографии как нарисованные, засмотрелся
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