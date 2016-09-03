«Лимуд. Волга-Урал»: Казань принимает международную еврейскую конференцию

18:06, 03.09.2016 25
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

В эти дни в поселке Петровском Казани проходит международная еврейская культурно-образовательная конференция «Лимуд. Волга-Урал». В числе спикеров мероприятия – известные представители культуры, ученые, журналисты, политики и экономисты из России, Израиля и США.

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