В преддверии Дня республики: 51 пара Татарстана в гостях у супругов Миннихановых

15:10, 29.08.2016 30 2
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Казанском Кремле состоялся ежегодный торжественный прием президента Татарстана Рустама Минниханова и его супруги, посвященный чествованию семей республики. Всего во встрече приняла участие 51 семья из разных районов РТ.

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 30 авг
    Какая же красивая наша Первая леди!
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  • Анонимно 31 авг
    Первая леди пришла в темном наряде.....скорбит что ли....???
    Хоть бы стилисты подсказали одеться в светлый наряд.....
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