ShapeEurasia2016 в Казани: «заграничные» вопросы Рустаму Минниханову, MaratBariev «вверх ногами» и рождение стенгазеты «на злобу дня»

Сегодня в казанском IT-парке проходит Евразийская встреча шейперов. На сессии в формате Meet the Leader («Встреча с лидером»). В ходе встречи с участием президента РТ Рустама Минниханова, а также глав министерств и ведомств Татарстана проходят презентации и обсуждение таких тем, как «Инновации в больших данных», «Профессии будущего» и «Тотальная мобильная экономика».