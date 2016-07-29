​Как муфтий Татарстана стал «первопечатником»: «Идел-Пресс» издает обновленный «Казан басмасы»

Сегодня в Казани началась печать обновленной, отредактированной версии знаменитого «Казанского Корана» («Казан басмасы»). Печатный станок издательства «Идел-Пресс» собственноручно запустил муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.
Работа по подготовке обновленной версии Корана вела группа специалистов специально созданного отдела по изучению Корана Духовного управления мусульман РТ на протяжении полутора лет. Специалисты довели старинное издание до современных международных стандартов, а также исправили допущенные прежде при печати механические ошибки.
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