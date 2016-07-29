​Как муфтий Татарстана стал «первопечатником»: «Идел-Пресс» издает обновленный «Казан басмасы»

15:26, 29.07.2016 21 1
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  • Лина Саримова
  • Лина Саримова
  • Лина Саримова
  • Лина Саримова
  • Лина Саримова
  • Лина Саримова
  • Лина Саримова
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Казани началась печать обновленной, отредактированной версии знаменитого «Казанского Корана» («Казан басмасы»). Печатный станок издательства «Идел-Пресс» собственноручно запустил муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

Работа по подготовке обновленной версии Корана вела группа специалистов специально созданного отдела по изучению Корана Духовного управления мусульман РТ на протяжении полутора лет. Специалисты довели старинное издание до современных международных стандартов, а также исправили допущенные прежде при печати механические ошибки.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 02 авг
    Бүгенге гади татар мөселманнары гарәб телен һәм алфавитын белмиләр. Гарәб телендәге яки гарәб алфавитындагы Коръән китаплары (Казан басмасы булса да) сувенир "изге китап" буларак киштәләрдә генә торалар. Татар мөселманнары өчен татар телендә Татарстан диния назәрәте тарарфыннан расланган, аятләрне заманча, татар аңларлык итеп татар-кирил алфавитында язылган Коръән тәфсире кирәк. Русча төрле тәрҗемәләрне укып буталып бетәбез бит инде. Бөтен татар өчен бер Коръән тәфсире кирәк икәне бүген көн кебек ачык.
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