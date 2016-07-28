Товарищеское дерби на «Татнефть-Арене»: младший брат переиграл «Ак Барс» по буллитам

21:35, 28.07.2016 43 1
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня на «Татнефть-Арене» прошел товарищеский матч сезона. Казанский «Ак Барс» принимал на своем льду младшего брата — нижнекамский «Нефтехимик». Встреча закончилась со счетом 2:1 по буллитам в пользу нижнекамцев.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 28 июля
    почему в заге Казань арена?
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