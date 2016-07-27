Отдых в «Дзержинце»: безопасно, полезно и страшно интересно!

18:05, 27.07.2016 37 6
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в детском оздоровительном лагере "Дзержинец", расположенном в ПУстых Морквашах, замначальника управления МВД по РТ полковник полиции Лариса Осипова рассказали казанским журналистам об обеспечении безопасности летнего отдыха несовершеннолетних и подвела промежуточные итоги операции «Подросток». Кроме того, представителям СМИ показали, как проводят каникулы воспитанники «Дзержинца».

комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 28 июля
    классные каникулы)
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  • Анонимно 28 июля
    Захотелось вернуться в детство и просто покататься на велике, посидеть у костра с гитарой, просто отдохнуть ото всех дел...
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  • Анонимно 28 июля
    сколько длится смена и сколько стоит?
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  • Анонимно 28 июля
    и полезное, и веселое времяпрепровождения, молодцы!
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  • Анонимно 28 июля
    остался всего месяц беззаботного отдыха
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  • Анонимно 28 июля
    Лето! Ах, лето! Были же когда то беззаботные времена. И весело было, и полезно.
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