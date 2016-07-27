Отдых в «Дзержинце»: безопасно, полезно и страшно интересно!

Сегодня в детском оздоровительном лагере "Дзержинец", расположенном в ПУстых Морквашах, замначальника управления МВД по РТ полковник полиции Лариса Осипова рассказали казанским журналистам об обеспечении безопасности летнего отдыха несовершеннолетних и подвела промежуточные итоги операции «Подросток». Кроме того, представителям СМИ показали, как проводят каникулы воспитанники «Дзержинца».
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