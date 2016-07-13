«Сэлэт-2016»: зарядки на велотяге, «будет чисто!» и селфи с Миннихановым

22:28, 13.07.2016 31
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  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова
  • Мария Горожанинова

В предпоследний день форума "Сэлэт", на этот раз посвященного экологии, его посетил уже можно сказать постоянный гость — президент РТ Рустам Минниханов. Президент прошелся по образовательным шатрам форума и оставил за собой след из многочисленных селфи с молодежью, а также пообещал поддержать расширение мероприятия до двух смен вместимостью до 8 тысяч человек.

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