Дни татарской молодежи в Казани: мастер-классы, тренинги и чак-чак

Сегодня в молодежном центре «Волга» под Казанью состоялось торжественное открытие XXVI Дней татарской молодежи. Мероприятие собрало около 150 юношей и девушек изо всех регионов России.
Дни татарской молодежи продолжатся до 17 июля. В течение пяти дней участникам предстоит получать новые знания и навыки в мастер-классах и тренингах по различным направлениям: истории, журналистике, родному языку, театру, каллиграфии, вокалу, танцам и рукоделию. Запланированы также встречи с историками, культурологами, общественными деятелями Татарстана.
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