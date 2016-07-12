Дни татарской молодежи в Казани: мастер-классы, тренинги и чак-чак

Сегодня в молодежном центре «Волга» под Казанью состоялось торжественное открытие XXVI Дней татарской молодежи. Мероприятие собрало около 150 юношей и девушек изо всех регионов России.

Дни татарской молодежи продолжатся до 17 июля. В течение пяти дней участникам предстоит получать новые знания и навыки в мастер-классах и тренингах по различным направлениям: истории, журналистике, родному языку, театру, каллиграфии, вокалу, танцам и рукоделию. Запланированы также встречи с историками, культурологами, общественными деятелями Татарстана.

