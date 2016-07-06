Казань спортивная — глазами маленьких пациентов: в ДРКБ стартовал новый благотворительный проект

Сегодня в казанском доме Роналда Макдоналда стартовал благотворительный проект «Казань глазами ребенка». Для детей, проходящих длительное лечение в Детской республиканской клинической больнице и проживающих в семейной гостинице «Дом Роналда Макдоналда» пройдет серия экскурсий по столице Татарстана.
В первой экскурсии – «Казань спортивная» - приняли участие 40 детей вместе с родителями из муниципальных образований Татарстана. Запланировано еще 4 прогулки: «Казань театральная», «Казань историческая», «Парки Казани», «Вузы Казани».
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