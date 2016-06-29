Международные дни поля в Поволжье: кукуруза «Кромвель», рапс «Набат» и горох «на зубок» президенту

Сегодня в Лаишевском районе Татарстана на опытных полях ТатНИИСХ открылась вторая технологическая агровыставка «Международные дни поля в Поволжье», собравшая 157 крупнейших компаний и научных институтов из семи стран мира и 27 регионов России.
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