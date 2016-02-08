IV Российский ипотечный конгресс

IV Российский ипотечный конгресс — это первое публичное мероприятие ипотечного рынка. Горячие итоги прошедшего года и планы на будущее будут обсуждаться представителями власти и участниками рынка.



Программа конгресса включает в себя три профессиональные площадки для обсуждения всех значимых проблем и вопросов инфраструктуры ипотечного рынка — от привлечения заемщиков до выпуска ипотечных ценных бумаг.



Посещение Четвертого Российского ипотечного конгресса — это лучший способ быть в тренде современных ипотечных технологий, наладить партнерские отношения, перенять опыт лидеров рынка.