14 дек. 2017

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина

14 декабря в 12.00 президент России Владимир Путин начнет ежегодную встречу с журналистами. По мнению экспертов, одной из главных тем для обсуждения будут предстоящие выборы, в которых Путин собирается участвовать.

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