Лекция "Как меняется рекламная индустрия"/фото

26 марта, в рамках очередной встречи, организованной интернет-газетой «Реальное время», pr-специалисты и маркетологи разных компаний Казани обсудили «Как меняется рекламная индустрия». Своим опытом с участниками встречи поделились Владимир Тринос и Денис Галичин, создатели агентства «CULT agency».

На примере самых титулованных рекламных кейсов они рассказали о том, как меняется рекламная индустрия за рубежом и у нас в стране, как сильно изменились каналы коммуникации, об актуальных трендах и движении рекламного рынка.

В целом 2015 год – год эффективных стратегий. Возврат клиентов и повышение лояльности – два основных двигателя продаж в кризис. Важно не только привлечь новых клиентов, но и вернуть тех, кто уже купил.



В связи с непростой экономической ситуацией в стране, компаниям стоит уделить особое внимание разработке коммуникационных стратегий, - рекомендовал Денис Галичин, создатель агентства «CULT agency». Многие бренды, которые раньше не уделяли ей внимание, должны задуматься, так как, могут просто напросто спустить рекламные бюджеты в трубу, а их и так будет очень мало. Так что, при подготовке рекламных кампаний, вне зависимости от их масштаба, советуем уделить стратегии особое внимание. Грамотно разработанная стратегия поможет выделить наиболее эффективные каналы коммуникации и сэкономит деньги.



Удержаться на плаву в кризис поможет детальное знание целевой аудитории и профессиональное управление всеми инструментами, которые направленны на работу с конечным потребителем. Как никогда важен будет грамотный стратегический подход в планировании рекламных кампаний и выборе каналов коммуникаций.

Завершила встречу экскурсия по стадиону «Казань Арена». Участники встречи познакомились с многофункциональным деловым комплексом стадиона, который имеет полный спектр услуг для организации конференций, форумов, переговоров, тренингов и других мероприятий.







Владимир Тринос, CЕО агентства «CULT agency»



Денис Галичин, CЕО агентства «CULT agency»







фото Романа Хасаева