21 сент. 2017

Послание президента Татарстана Госсовету РТ

Послание президента Татарстана Госсовету РТ

Сегодня в рамках 31-й сессии Государственного Совета РТ президент Татарстана Рустам Минниханов обращается к парламенту республики. «Реальное время» ведет текстовую трансляцию заседания, проходящего в ГБКЗ им. Сайдашева.

Календарь

Все мероприятия