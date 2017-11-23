Международный Гранд Форум BIT-2017

23 ноября Казань встретит событие регионального ИКТ-рынка – Международный Гранд Форум «Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IoT. Вокруг IP. ProAV» (или BIT-2017). Это уникальное отраслевое мероприятие, отличающееся комплексным подходом, качеством информационного наполнения и неповторимой атмосферой, соберет одних из лучших представителей ИКТ-сообщества и бизнес-среды региона.

Узнать подробнее о мероприятии и условиях участия можно на официальном сайте Форума.